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صور .. الاف الفلسطينيين يشيعون الطفلين "النمرة وكحيل" في غزة

الأحد 15 يوليو 2018 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور .. الاف الفلسطينيين يشيعون الطفلين "النمرة وكحيل" في غزة



غزة / سما/

شيع الاف الفلسطينيين جثماني الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل، والذين ارتقيا أمس في قصف إسرائيلي استهداف متنزها للعائلات ومبنى مجاور في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

وشارك في التشييع إلى جانب الآلاف من أبناء شعبنا عدد من القيادات الفلسطينية وممثلو فصائل المقاومة.

وقال النائب الاول لرئيس المجلس الترشيعي احمد بحر خلال كلمة له في تشييع الطفلين النمرة (15 عامًا) وكحيل(16 عامًا) إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد الظهور "بطلًا" أمام شعبه من خلال قتل الأطفال الفلسطينيين موضحا ان نتنياهو وجيشه لم يستطيعوا القضاء على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة فقاموا باستهداف الأطفال وقتلهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يضرب بجرائمه كل القوانين الدولية بعرض الحائط موضحا  "نحن اليوم أمام إجرام إسرائيلي جبان خالف كل الأعراف الدولية والقانونية والإنسانية، عدو يقتل الأطفال أمام العالم بكل استهتار".

وأكّد بحر أن الدماء الزكية الطاهرة من أطفال غزة هاشم والضفة والقدس المحتلّتين "لن تذهب هدرًا"مؤكدا على استمرار مسيرات العودة السلمية بكل الأساليب والطرق لأجل كسر الحصار والعودة وتحرير فلسطين.

#شهداء #غزة #تشييع #بحر

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