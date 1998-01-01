التربية و"الاتصالات" توقعان مذكرة لتقديم 550 منحة دراسية للتعليم الأكاديمي والمهني

رام الله /سما/

وقعت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية ممثلة برئيسها التنفيذي عمار العكر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتوزيع 550 منحة دراسية جامعية على مجموعة مختارة من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وقّع الجانبان مذكرة أخرى لرعاية المتفوقين في امتحان الثانوية العامة، ورعاية حفل تكريم أوائل "الإنجاز" والجامعات والكليات وذوي الإعاقة.

وحضر مراسم التوقيع على مذكرتي التفاهم عدد من أسرتي الوزارة ومجموعة الاتصالات.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية تقديم هذه المنح لخدمة الطلبة المتميزين وتمكينهم من الالتحاق بقطاع التعليم العالي، وذلك تأكيداً على الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لخدمة القطاع التعليمي، موضحاً أن هذه المنح تنسجم مع توجهات الوزارة في تعزيز دور التعليم المهني والتقني بشكل خاص، واستهداف الطلبة من ذوي الإعاقة، والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وجدد صيدم تأكيده على أن توزيع هذه المنح سيكون وفق الضوابط والمعايير المتبعة، وتطبيق بنود هذه الاتفاقية بشكل دقيق، بما يضمن التوزيع العادل لهذه المنح، متطرقاً في ذات الوقت إلى استعدادات الوزارة لإطلاق العام الدراسي غداً في مدرسة الخان الأحمر المهددة.

وأشاد صيدم بدور مجموعة الاتصالات وشراكتها الكبيرة مع الوزارة لخدمة قطاع التعليم؛ خاصة التعليم العالي، وذلك من خلال تقديم مجموعة الاتصالات عدد من المنح الدراسية بشكل سنوي، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني هذا النهج من المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه الطلبة والمجتمع الفلسطيني.

من جانبه، قال العكر: "يشرفنا استمرار التعاون مع وزارة التربية، ونثمن جهودها المبذولة من أجل تطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم".

وبارك لجميع الطلبة الناجحين والمتفوقين في امتحان "الإنجاز" لهذا العام، متمنياً أن يستكملوا مسيرتهم التعليمية من خلال اختيار التخصصات التي تتلاءم مع سوق العمل.

وأشار العكر إلى أنه قد تم إعداد تطبيق خاص لطلبة "الإنجاز" لمعرفة نتائجهم هذا العام، حيث إنه التطبيق الأول من نوعه في فلسطين وقُدمت الخدمة بشكل مجاني عبر شركة جوال، علماً أنه تم تخصيص إيرادات الرسائل القصيرة الخاصة بالنتائج للعام الماضي لوزارة التربية، لاستخدامها في مشاريع تنموية.

وأكد العكر أن مجموعة الاتصالات ما تزال مستمرة في أداء دورها الريادي في تمكين الشباب من خلال "برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والمهنية"، حيث قدّمت المجموعة منذ إطلاق البرنامج عام 2010 (4250) منحة حتى اللحظة، وبلغ عدد الخريجين 529 خريج جامعي و20 خريج مهني.