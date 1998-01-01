صيدم يعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء؛ عن إعفاء طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 من خريجي المدارس المرخصة من الوزارة في البلدة القديمة بمدينة القدس؛ بحيث تقوم الوزارة بدفع الرسوم الدراسية لمدة فصلين دراسيين للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن هذا الإعفاء والذي جاء إثر اجتماع للجنة القدس في الوزارة صباح اليوم؛ إنما يأتي تعزيزاً لصمود المقدسيين في ظل محاولات الأسرلة والتهويد والإغراءات التي يحاول الاحتلال فرضها عليهم، مشيرةً إلى أن المدارس الثانوية المعتمدة من قبل الوزارة في البلدة القديمة هي: دار الأيتام، ومار متري "ديمتري"، وتراسنطا، والكلية الانطوانية، وسيدة البيلار، والشرعية الثانوية للذكور، والشرعية الثانوية للإناث، والفرير.

ودعت الوزارة الطلبة الذين سددوا أقساطهم الدراسية للجامعات المحلية وأتموا عملية التسجيل فيها؛ لمراجعة الوزارة لاسترداد هذه الأقساط، مع ضرورة إحضار المستندات والوثائق المعززة.

وفي هذا الصدد، توجه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بالشكر والتقدير للحكومة الفلسطينية وعلى رأسها الدكتور رامي الحمد الله؛ على دعمها النوعي لحماية التعليم الوطني في القدس وتوفير الدعم المالي والمعنوي رغم صعوبة الأوضاع المالية التي تمر بها الحكومة.