القدوة عضوا جديدا في مجلس أمناء مجموعة الأزمات الدولية

رام الله / سما /

أصدرت مجموعة الأزمات الدولية بيانا حول إعادة تشكيل مجلس أمنائها، مبينا إضافة 12 عضوا جديدا للمجلس، من ضمنهم د. ناصر القدوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات.



ويضم مجلس أمناء هذه المؤسسة الدولية 41 شخصية دولية، من 27 دولة، تميزت بأداء وطني ودولي لافت.وتعتبر مجموعة الأزمات الدولية من أهم المؤسسات الدولية غير الربحية والتي تساعد في دراسة وحل مختلف الأزمات الدولية، وتأسست عام 1995 ومقرها في بروكسل، ويرأس مجلس أمنائها حاليا اللورد مارك مالوك براون.



يشار إلى أن بيان المجموعة قد اوضح أن انضمام د. القدوة لمجلس الأمناء، بصفته رئيسا لمؤسسة ياسر عرفات.

