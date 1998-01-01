جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": العدوان على قطاع غزة محاولة لتمرير المشاريع التصفوية وخلط الأوراق

الأحد 15 يوليو 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات موجات العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، والتصعيد الممنهج الأخير الذي أدى الى استشهاد وجرح عدد من أبناء شعبنا العُزل.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، ما جرى امتدادا للعدوان والحصار الشامل المفروض بقوة الاحتلال على قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من حلقات التآمر السياسي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية وتفتيتها وتكريس حالة الفصل والانقسام بين جزئي الوطن.

ورأت أن هذا التصعيد يتزامن مع محاولات حثيثة أميركية واسرائيلية لتغليف هذا التآمر بشعارات (الأزمة الإنسانية) والادعاء بضرورات حلها بأبعاد (اقتصادية إغاثية)، بعيداً عن السبب الرئيس وراء معاناة أهلنا المستمرة في قطاع غزة وهو الاحتلال والحصار، وما جرى في الأيام الأخيرة يؤكد لجميع الأطراف هذه الحقيقة، ويعكس أهمية إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من خلال إنهاء الاحتلال والحصار المفروض منذ سنوات طويلة.

في سياق آخر، أدانت الوزارة تصريحات التهديد والوعيد العنصرية بقتل الفلسطينيين التي يتسابق على إطلاقها أركان الحكم في دولة الاحتلال، وباتت تلك التصريحات سيدة الموقف في الساحة الحزبية الإسرائيلية، في سياق (استعراض عضلات حزبي) يكون دائما على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية، فإسرائيل تحاول دائما ترحيل أزماتها الداخلية وتفريغها من خلال العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، الذي يؤدي الى سقوط ضحايا فلسطينيين عند كل أزمة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا اللعب بالنار ومحاولات خلط الأوراق بالقوة على الساحة الفلسطينية، محذرة من المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية تحت ما يُسمى بـ(صفقة القرن)، واستبدال البعد السياسي لحقوق شعبنا بمشاريع (اقتصادية إغاثية) تحت شعارات إنسانية.

وشددت الوزارة على أن إنهاء الاحتلال والحصار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، الذي يُمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية أسوة بالشعوب الأخرى، وبما يؤدي الى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

#وزارة الخارجية #قطاع غزة #العدوان

أخبار ذات صلة

الخارجية

"الخارجية" تطالب الأمم المتحدة التصدي للابتزاز ورفض تحويل "الأونروا" الى آداة لتوطين اللاجئين

هدم -ارشيفية

وزير الخارجية الهولندي: سنواصل دعم المشاريع في الاراضي الفلسطينية حتى بدون موافقة إسرائيل

محمد اشتية

اشتية: لن نعيد قطاع غزة إلى "الشرعية" عبر "الدبابات" أو الحرب الأهلية

نصر يوسف والرئيس

مصادر لـ"سما": فشل محاولة الرئيس لانجاز مصالحة بين الطيراوي والرجوب

اغتيال الحمد الله - ارشيف

الحكومة : "حماس" ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

ابو نعيم- ارشيف

" أبو نعيم" والاتصال الهاتفي المجهول الذي تلقاه قبيل محاولة اغتياله الفاشلة

الأكثر قراءة اليوم

صور.. شهيدان واصابة العشرات باستهداف مبنى المكتبة الوطنية بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة

مصادر لـ"سما": التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين غزة واسرائيل بدءا من السابعة من مساء اليوم

الموظفون والرواتب والسلاح.. ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد "حماس"؟

اسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد ضد غزة

"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

نتنياهو مهددا ..سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر،واذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً

قناة عبرية تؤكد: جهود مصرية متواصلة لمنع أي تصعيد في غزة

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف عدنان ابو حسنه - ارشيف

ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

قصف غزة -ارشيفية

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

قصف

هآرتس : " يجب أن نقدم التحية لغزّة "

كابينت- ارشيف

ما هي الوصايا التي أرسلها نتنياهو عبر "الهاتف" لوزراء الكابينت خلال التصعيد على غزة؟

الشهيد احمد منصور حسان

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة