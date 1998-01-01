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تيسير خالد : الوضع على جبهة غزة ينذر بعدوان جديد وجرائم حرب جديدة

الأحد 15 يوليو 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسير خالد : الوضع على جبهة غزة ينذر بعدوان جديد وجرائم حرب جديدة



غزة / سما/

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوضع على الجبهة في قطاع غزة بالخطير وأنه ينذر باحتمالات عدوان اسرائيلي جديد وجرائم حرب جديدة في ضوء المواقف والتصريحات العدوانية المتطرقة لوزراء المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابينيت) والاستعدادات التي يقوم بها جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة، الذي تفرض عليه دولة الاحتلال الاسرائيلي حصارا ظالما وعقوبات جماعية محرمة دوليا منذ نحو اثني عشر عاما بتشجيع من الادارات الاميركية المتعاقبة وفي ظل صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الشعوب في ممارسة حياتها الطبيعية بعيدا عن سياسة الاملاءات وسياسة التهديد بالعدوان .

وفي الوقت الذي أكد فيه على حق المواطنين في مواصلة مسيرات العودة وفك الحصار في اطار استراتيجية وطنية توافقية تفضي الى النجاح وعلى حق المقاومة الفلسطينية المشروع في الرد على العدوان وكبح جماح قادة إسرائيل وإصرارهم على تغيير قواعد الاشتباك على الحدود الجنوبية، دعا تيسير خالد القيادة الرسمية الفلسطينية إلى نقل ملف الحصار الظالم والعقوبات الجماعية المحرمة دوليا التي تفرضها إسرائيل على القطاع إلى مجلس الأمن ودعوته إلى تحمل مسؤولياته، وفي حال الفشل بسبب استخدام الادارة الاميركية حق النقض (الفيتو) نقل هذا الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية تحت بند الفصل السابع ومتحدون من أجل السلام من أجل ممارسة اقصى الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وحملها على رفع الحصار عن قطاع غزة والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية المحرمة دوليا، والتي تتسبب وحدها في استمرار الكارثة الانسانية وتدهور مستوى معيشة المواطنين وانتشار البطالة والفقر في القطاع الصابر الصامد.

الاعلام المركزي

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