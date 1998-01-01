جامعة الازهر تتعرض لاضرار كبيرة خلال قصف غزة امس

غزة / سما/

تعرضت مباني كليات جامعة الأزهر-غزة بالحرم الغربي لأضرار كبيرة وخسائر مادية بالغة إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرض له مبنى الكتيبة المهجور يوم أمس.

وقال بيان صادر عن الجامعة" تضررت مكتبة الجامعة المركزية (جواهر لال نهرو) من جميع جوانبها، وكذلك كلية طب الأسنان بما فيها من عيادات ومختبرات، وكليتي التربية والآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية".

كما تعرضت قاعة حيفا الكبرى وقاعة عكا الكبرى إلى أضرار تدميرية بالغة، وكذلك قاعة الشيخ محمد عواد، كما لحقت بمعهد المياه والبيئة أضرار جسيمة طالت المختبرات وقاعات التدريس ومختلف المحتويات.وكانت اسرائيل قصفت بالطائرات مبني مجاور للجامعة ما الحق اضرار مادية بالمحيط المجاور.