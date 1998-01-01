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هنية: لن نقبل بقواعد اشتباك جديدة والصواريخ لم تتوقف الا بعد وقف الاحتلال عدوانه

الأحد 15 يوليو 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: لن نقبل بقواعد اشتباك جديدة والصواريخ لم تتوقف الا بعد وقف الاحتلال عدوانه



غزة / سما/

قال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: ان المقاومة الفلسطنيية لن تسمح للاحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة.وكشف هنية في كلمة له خلال تشييع الشهيدين أمير النمر ولؤي كحيل، عن تحركات اجرتها أطراف عدة لتعيد غزة الى مربع التهدئة، لكن المقاومة اكدت انها لن توقف صواريخها، الا بعد وقف الاحتلال لعدوانه.

وضاف هنية: "انتزاع التهدئة خلال القصف والقتل غير مسموح ولن نسمح للاحتلال بفرض قواعد الاشتباك".واكد هنية على استمرار مسيرات العودة وعدم توقفها مضيفا: "اما يرفع الحصار ان انتظروا مسيرات اشد واعظم مؤكدا ان المقاومة هي سياج الحماية لهذا المسيرات التي أعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة".

وأوضح هنية ان غزة التي صمدت في الحروب الثلاثة قادرة على انتزاع النصر وهي مصرة على رفض صفقة القرن فلا احد حسب هنية يجرؤ على التنازل عن القدس وحق العودة واقامة الدولة.

#هنية #حماس #اسرائيل #غزة

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