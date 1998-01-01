صرف دفعة موظفي غزة غدًا

غزة / سما /

اعلنت وزارة المالية عن بدء صرف دفعة لموظفي غزة عن شهر أبريل الماضي غدا الاثنين.

وقالت الوزارة إنه سيتم صرف دفعة بنسبة 40‎%‎ وبحد أدنى 1200 شيكل، عبر فروع بنكي الوطني والإنتاج والبريد وفق نظام الفئات، مشيرةً إلى أن الصرف غدا لفئة 1500 شيكل فأقل.

وذكرت أن التأخر في صرف الرواتب بانتظام والتأخير في الإعلان عن الموعد المحدد للصرف جاء نتيجة صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض حاد في الإيراد المحلي، ونقص شديد في التحصيل الداخلي الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لأرصدتها في البنوك.

وأكدت الوزارة أن ستواصل سعيها رغم كل العقبات والمعوقات من أجل القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الموظفين وعموم المواطنين.