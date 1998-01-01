غزة تشيع جثامين الطفلين الشهيدين النمرة وكحيل

غزة / سما /

شيع الآلاف من جماهير الشعب الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد (15-7) جثامين الطفلين الشهيدين لؤي كحيل وأمير النمرة (15 عاماً) اللذان استشهدا بقصف صهيوني غادر من طائرات "اف 16" الذي استهدف متنزه الكتيبة وسط مدينة غزة.

وانطلقت مسيرة التشييع التي جابت شوارع مدينة غزة وصولاً إلى بيوت ذوي الشهداء في حي الصبرة وسط المدينة، ثم إلى الصلاة عليهم في مسجد الشهيد عبد الله عزام المجاور لمنازلهم، حيث يشارك رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ولفيف من قيادات الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكّد بحر أنّ استهداف الاحتلال للأطفال في متنزه الكتيبة هو دليل ضعيف وخوار لدى الاحتلال، مبيناً أنّ تصعيد الاحتلال بعد عجزه عن مواجهة مسيرات العودة السلمية التي أحرقت قلبت نتنياهو ومستوطنيه قبل أن تحرق حقولهم.

وقال: "الاحتلال بقتله للأطفال أراد أن يظهر نفسه بطلاً أمام شعبه بجيشه الذي يتقل الأطفال أمام مرأى ومسمع العالم بكل استهتار".

وأكّد القيادي الفلسطيني، أنّ الشعب سيستمر في مسيرات العودة السلمية حتى كسر الحصار وتحقيق العودة إلى أراضيه المسلوبة، متوجهاً بالشكر للمقاومة التي حمت شعبه وثأرت لدماء أطفاله وردعت المحتل.