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مؤشرات عدم جدية شريكك في علاقته بك

الأحد 15 يوليو 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشرات عدم جدية شريكك في علاقته بك



وكالات / سما /

هل سألت نفسك عن الطريقة التي يمكنك بها، أن تتبين ما إذا كان الشريك جادا في علاقته بك، أم أن الأمور تحتوي على بعض الزيف؟

لا شك أن أي علاقة سوية بين اثنين، تعتمد على التفاهم والتعاون المشترك، إلا أن عدم توافر هذه المواصفات في جميع الأوقات، يستدعي الانتباه للمؤشرات التي يمكنها أن تكشف الحقائق.

وأورد موقع “إليت ديلي”، بعض المؤشرات التي تدل على أن الشريك لا يملك الجدية اللازمة في علاقته، ومنها:

لا يعرّفك على أصدقائه وأسرته

إذا كان شريكك جادا في الزواج فلن يجد ما يمنع من تعريفك على أفراد أسرته وأصدقائه، وإلا سيبقى علاقتكما سرية.

لا يشاركك بخططه في المستقبل

الحياة الزوجية تعتمد على التعاون والتكافل، وإذا كان الشريك يضع خططًا لمستقبله دون أخذك بالاعتبار فهو ليس جادًا على الارتباط بك.

لا تتخذان قرارات معًا

إذا اتخذ شريكك القرارات- خاصة المتعلقة بعلاقتكما بمفرده- فيعد ذلك مؤشرا آخر على عدم جدية الشريك، فالعلاقة السليمة تتطلب مشاركة كلا الطرفين لاتخاذ قرارات متعلقة بحياتكما المستقبلية.

قلة التفاعل

قد تصل العلاقة لمرحلة حاسمة عندما لا يرد على رسائلك ومكالماتك الهاتفية ويتهرب من لقائك وذلك استعدادًا للهرب من هذه العلاقة.

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