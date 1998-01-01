﻿سميرة توفيق في المستشفى وطبيبها يطمئن جمهورها

وكالات / سما /

خضعت سمراء البادية الفنانة القديرة سميرة توفيق إلى عملية جراحية في القلب على يد الطبيب المعالج فادي شربل في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت تكللّت بالنجاح، بناء على ما أعلنته الصفحة الرسمية للسيدة توفيق على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، إذ أكدّت «أن سميرة توفيق أدخلت الى مستشفى الروم للقديس جاورجيوس في بيروت، حيث خضعت لقسطرة في القلب أو «تمييل» على يد الطبيب بول شربل، وطمأن الطبيب عائلة توفيق أن كلّ شيء على ما يرام. ونشرت الصفحة ذاتها صوراً للفنانة من داخل المستشفى.



وفور شيوع الخبر ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات للاطمئنان على صحتها وللتمني لها الشفاء العاجل. وبدورنا نتقدّم منّ السيدة توفيق ومن عائلتها بالتمنيّ بأن يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل وبدوام الصحة والعافية.