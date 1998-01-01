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إعلامي لبناني يكشف معلومات عن خيانة تامر حسني لبسمة بوسيل!

الأحد 15 يوليو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي لبناني يكشف معلومات عن خيانة تامر حسني لبسمة بوسيل!



عالم الفن

خرج الإعلامي اللبناني ايلي باسيل عن صمته ونشر فيديوهات يتحدّث فيها عن قصة خيانة تامر حسني لبسمة بوسيل التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. وقال باسيل إن تامر حسني "خان زوجته أكثر من مرة وهي تعرف ذلك ولا تتكلم في الموضوع" الجديدفي الخيانة هذه المرة هو تعلّق تامر بهذه الفتاة والتأكيد على أن مدة العلاقة بينهما قد طالت عن حدها. وأضاف ايلي أن الفتاة لا تحمل الجنسية المغربية وهذا ما استفز بوسيل، متهماً إياها بالتغاضي عن افعال زوجها بسبب حبها للشهرة. 

يذكر أن بسمة كانت نشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، مقولة عن الخيانة أثارت موجة من التعليقات. وجاء فيها: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنتِ". وسردت أخبار ان الفتاة التي خان تامر حسني زوجته معها هي لبنانية وهي خبيرة تاتو. 

#تامر حسني #بسمة بوسيل

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