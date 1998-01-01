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فيديو.. قلعة بحرية للبيع بمبلغ أقل من سعر شقة!

الأحد 15 يوليو 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. قلعة بحرية للبيع بمبلغ أقل من سعر شقة!



وكالات / سما /

بنيت قلعة تاريخية قبالة سواحل بريطانيا الجنوبية للدفاع ضد الغزو الفرنسي في عهد نابليون الثالث، وتعرض الآن للبيع بسعر زهيد، قد يكون أقل من سعر شقة سكنية في لندن.

وتتكون قلعة "ستاك روك فورت" من ثلاث طبقات معمارية تتخللها أدراج حلزونية، وتحتوي على غرف للمدافع وأخرى للنوم والراحة. كما توفر الجزيرة التي تضم القلعة إطلالة ساحرة على ممر هافن المائي. 

وعرض الحصن للبيع عام 2015، مقابل 198 ألف دولار تقريبا. أما اليوم، فارتفع سعره إلى 530 ألف دولار، أي أن ثمن شقة في لندن قد يصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم. 

وبنيت القلعة البحرية بين عامي 1850 و1852، حيث بلغ استيعابها العسكري 150 جنديا مسلحا، وكانت جزءا من مشروع عسكري لبناء سلسلة حصون دفاعية على امتداد الساحل البريطاني.

#قلعة #شقة #البيع

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