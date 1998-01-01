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أميركية تنجو من الموت بأعجوبة بشرب ماء الـ"رادياتور"

الأحد 15 يوليو 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميركية تنجو من الموت بأعجوبة بشرب ماء الـ"رادياتور"



وكالات / سما /

تمكنت سلطات ولاية كاليفورنيا من إنقاذ امرأة من ولاية أوريغون الأميركية، سقطت سيارتها لأسفل جرف ساحلي، وذلك بعد اختفائها مدة أسبوع.
وقال متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري إن اثنين من المتجولين عثرا على أنجيلا هرنانديز (23 عاما) مساء الجمعة، بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيا في قاع جرف عمقه 200 متر في منطقة بيج سور.

وتمكنت أنجيلا من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من "رادياتور" سيارتها الجيب.

وحظي اختفاء أنجيلا باهتمام كبير بعد أن شوهدت هي وسيارتها آخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة في محطة بنزين كارميل في السادس من يوليو على بعد نحو 50 ميلا شمالي الطريق الرئيسي الذي عُثر عليها فيه.

ونقلت رويترز عن شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال أنجيلا من الجرف ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب، وأضافت أنها في حالة مستقرة، ولكن يبدو أنها أصيبت بارتجاح في الدماغ خلال التصادم.

#الماء #حادث

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