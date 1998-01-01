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"خدمات الطفولة" تنظم رحلة ترفيهية للأطفال

الأحد 15 يوليو 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

إختتمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، أمس مخيم (أرسم حلمك معنا) للأطفال المبدعين الذي إفتتحته مطلع شهر يوليو، بتنظيم رحلة ترفيهية لهم إلى منتجع شارم بارك السياحي جنوب غرب مدينة غزة.

 
وأوضح بلال البايض الأخصائي النفسي في الجمعية، أن الرحلة إشتملت على المسابقات التثقيفية والألعاب البهلوانية وفقرات التفريغ النفسي وتخصيص وقت للسباحة واللهو داخل المنتجع بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار والغداء وتقديم الهدايا والألعاب القيمة.
 
من جهتها بينت وسام المدهون منسقة المخيم، أنه  مخيم مهني كان يهدف إلى تدريب الأطفال على العديد من التخصصات والتي أبرزها الطبية والهندسية والتجارية والإعلامية والفنية والتربية والتدريس وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والعديد من الجوانب الأخرى المهمة لمستقبل الطفل وتحديد وتطوير قدراته وميوله.
 
وذكرت، أن المخيم في مرحلته الأولى شارك فيه 40 طالب متميز وسيتم إعداد المرحلة الثانية منه قريباً بعد إختيار الأطفال الأكثر ذكاءً وإبداعاً من أجل إحتضانهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم، إنطلاقاً من الأهداف التي وضعتها خدمات الطفولة لذلك.
 
وأعربت المدهون، عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح فقرات المخيم، من داعمين ومتبرعين ومتطوعين بالإضافة إلى كافة المؤسسات والجامعات التي إستقبلت الطلاب وعملت على تعليمهم وتثقيفهم.
 
جدير بالذكر، أن خدمات الطفولة هي جمعية خيرية غير ربحية تهدف إلي الوقوف بجانب الطفل والأسرة الفلسطينية والعمل على رعايتهم بقدر المستطاع خاصةً الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة.
#خدمات الطفولة #رحلة ترفيهيه

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