هذا ما يحدث للإنسان عند تناوله الفشار بكميات كبيرة

وكالات / سما /

الفشار أو البوشار أو النفّيش أو الفرّأخ أو الشوش هي أسماء لشيء واحد، وهو الذرة المفرقعة بالحرارة، حيث يوجد كمية صغيرة من الماء داخل بذور الذرة والتي تسبب الانفجار، حيث تتوسع نواة البذرة ويصبح حجمها أكبر، وتأخذ شكلًا شبه عشوائي ولوناً أبيض وملمسًا رقيقًا، كما أنه صديق السهرات العائلية ومحبب لدى الصغار والكبار لكن هل تعلم ماذا يحدث في جسم الإنسان عند الإكثار من تناوله؟ حقا شيء غير متوقع

أولا- كشفت الدراسات العلمية عن إحتواء الفشار على كمية لا بأس بها من مضادات الأكسدة وعند تناول كميات كبيرة من الفشار فإن ذلك يعمل علي مقاومة الأمراض وهزيمة خلاياها وتحسن أداء الجهاز المناعي بالجسم

ثانياً- يحتوي الفشار على نسبة عالية جدا من الحديد وعند تناول كميات كبيرة منه فإن ذلك يعمل في القضاء علي الأنيميا وفقر الدم بجدارة

ثالثاً- كما أثبتت أن الفشار يحتوي علي كميات لا بأس بها من الألياف الطبيعية والتي تعد مفيدة جدا للجهاز الهضمي وعند تناول الفشار بكميات كبيرة فإن ذلك يعمل في التخلص من مشاكل المعدة وأعراضها المزعجة وخصوصا الإمساك فقد أثبتت الدراسات علي قدرة الفشار في القضاء الفعال والفوري علي الإمساك

رابعاً- كشفت الأبحاث على أن تناول الفشار يعمل على ضبط معدل السكر في الدم لذلك يعد الفشار هو الإختيار الأمثل لمرضي السكر حيث يعمل على ضبط معدل السكر