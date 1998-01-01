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شركة كندية تكشف عن سيارة طائرة بسعر مغر

الأحد 15 يوليو 2018 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة كندية تكشف عن سيارة طائرة بسعر مغر



وكالات / سما /

أعلنت شركة "أوبنر" الكندية، عن تطويرها لسيارة طائرة بسعر مغر، تستطيع حمل راكب واحد على متنها.

ويتوجب على راكب السيارة الطائرة التي أطلق عليها اسم "بلاك فلاير" أن يكون بوزن أقل من 144 كيلوغراما وطول لا يتخطى المترين، وفق ما نقل موقع "إنغادجت".

وتستطيع السيارة الثورية قطع مسافة 25 ميلا كاملة، وتسير في الوقت الحالي بسرعة 62 ميلا في الساعة.

وتعتمد المركبة على 8 محركات كهربائية قابلة للشحن، ومن المرتقب أن يكون سعرها مناسبا ولا يتجاوز ثمن سيارة "كروس روفر".

ولا تتطلب قيادة السيارة رخصة طيران خاصة في الولايات المتحدة، لكن من يريدون قيادتها سيحتاجون تدريبا يوضح طريقة التعامل مع المركبة.

#سيارة طائرة #شركة كندية

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