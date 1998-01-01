المشروبات الوطنية ترعى مشاركة "مواهب الغد" في بطولة إسبانيا الدولية

رام الله / سما /

رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مشاركة أكاديمية مواهب الغد لكرة القدم في بطولة إسبانيا الدولية للناشئين والتي احتضنتها مدينة برشلونة منذ الثاني وحتى السابع من تموز الجاري، حيث قدمت الشركة رعايتها للفريق من خلال توفير الزي الرياضي خلال جولته، التحضيرية للبطولة في الأردن ومن ثم إسبانيا منذ التاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي.

وشارك فريق أكاديمية مواهب الغد بفئتي مواليد 2002-2003، ومواليد 2006-2007، وسط مشاركة 34 دولة من مختلف انحاء العالم، بما فيها ثلاث دول عربية، هي فلسطين ولبنان والكويت، حيث تمكن فريق الأكاديمية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة قبل أن تنتهي مشاركته بخسارة أمام الفريق الإيطالي بهدف دون مقابل، كما حقق الفريق جائزة اللعب النظيف ضمن البطولة.

وتقدّم عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية بالتهنئة للاعبي فريق الأكاديمية للإنجاز الذي تم تحقيقه في البطولة الدولية، متمنيا لهم المزيد من التفوق والتاهل إلى الأدوار النهائية في المرات القادمة، معبرا عن سعادته بالتعاون مع إدارة أكاديمية مواهب الغد وأشبالها الناشئين كما أشاد بجهود جميع القائمين على الأكاديمية وعلى رأسهم المدرب حسام شلباية، ومثابرة اللاعبين من أجل تحقيق أفضل النتائج.

بدوره ثمن مدير أكاديمية مواهب الغد المدرب حسام شلباية جهود الشركة على دعمها المتواصل للأندية الرياضية في فلسطين.

من جهته عبر اللاعب غاندي مناصرة من الفريق عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة ببرشلونة وخوض تجربة مميزة شاكراً الشركة على مساهمتها في دعم اللاعبين الناشئين.