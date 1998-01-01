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اغلاق مداخل الخان الاحمر

الأحد 15 يوليو 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق مداخل الخان الاحمر



القدس المحتلة / سما /

قال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت صباح اليوم الاحد، بوابة حديدية على المدخل الرئيسي قرية الخان الأحمر.

وأضاف أبو رحمة، بأن قوات الاحتلال كانت قد نصبت بوابتين حديديتين على طريقين مؤديتين إلى قرية الخان الأحمر خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن نصب الاحتلال البوابة الجديدة يعني اغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى قرية الخان الأحمر، وان السبيل الوحيد امام الأهالي والمتضامنين للدخول إلى القرية هي الجبال فقط.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، انتزعوا قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتأجيل البتّ في قضية هدم قرية الخان الأحمر البدوي، شرق القدس المحتلة، إلى الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس المقبل.

ويواصل أهالي قرية الخان الأحمر، إلى جانب نشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، اعتصامهم في القرية لحمايتها من تهديدات الاحتلال، كما عقد المجلس الثوري لحركة "فتح"، يوم الخميس المنصرم اجتماعه على أرض القرية، من اجل تعزيز صمود أهلها، كما عقد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس الجمعة مؤتمرا صحفيا من القرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قرية الخان الأحمر، وعددا من التجمعات البدوية المحيطة بها، بغرض تنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى "E1".

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