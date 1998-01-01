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تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان

الأحد 15 يوليو 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان



عرب 48

مددت محكمة الصلح في الناصرة قامت، الليلة الماضية، اعتقال اثنين من المشتبه بهم بالإهمال في حادثة النفق في بيسان لغاية يوم غد الإثنين، فيما أطلقت سراح الثالث بشروط مقيدة.

وأسفرت الحادثة عن مصرع الشاب محمد عاهد زيادات (20 عاما) من قرية المقيبلة، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر انهيار النفق في إطار مشروع للطاقة في المجلس الإقليمي "عيميك همعيانوت" قرب بيسان، صباح أول من أمس الجمعة.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث نتج عن انهيار رافعة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير ذكره أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.

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