أبو هولي يبحث اوضاع مخيمات اللاجئين في سوريا

رام الله / سما /

التقى د.أحمد أبوهولي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين مجموعة عائدون للدفاع عن حق العودة وذلك ضمن زيارة الوفد الفلسطيني للمخيمات في سوريا.



وأكد أبوهولي أن مجموعة عائدون لها دور هام وطليعي خاصة في عملية التشبيك وتعزيز الترابط بين أبناء المخيمات في الشتات خاصة أن مجموعة عائدون تتكون من خيرة شباب فلسطين الذين يسعون بصورة متواصلة لتعزيز الفكر الوطني في الأجيال المتعاقبة وخاصة حق العودة.



واستمع ابوهولي بصورة مفصلة عن الأوضاع الكارثية التي حلت بمخيم اليرموك في سوريا وكيف أن حالة الدمار طالت المساكن والمراكز والمؤسسات الثقافية وقبور المناضلين وعملية النزوح الهائلة التي شتت الأسرة الفلسطينية.وأكد أبوهولي أن القيادة سوف تعمل على ضخ مجموعة من المشاريع الإنمائية التي سوف تساعد على بناء المخيم من جديد، معربا عن أمله في ان تكلل الجهود في اعادة الجميع لبيوتهم.



واتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك من أجل النهوض بقضية اللاجئين والعمل على إحيائها وتنظيم فعاليات تخاطب الشعوب الدولية حتى يتم استقطاب أكبر قدر ممكن من المؤيدين والأنصار لانقاذ حق العودة

