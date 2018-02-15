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اسيران يعلقان إضرابهما عن الطعام

الأحد 15 يوليو 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، اليوم الأحد، ان الاسيران خضر الدلو، وسليم رجوب علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد وعودات من إدارة السجون، ان تكون القرارات الإدارية الصادرة بحقهما حاليا قرارات نهائية.

وقال عكة، أن الاسيران بدءا إضرابهما قبل نحو 10 أيام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، الى جانب كل من الأسرى محمود عياد وإسلام جواريش وعيسى عوض اللذين لا زالو يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجن "عوفر".

ولفت عكة، أن الأسير سليم الرجوب من مدينة الخليل، صدر بحقه قرارين إداريين مدة كل منهما ستة شهور، والأسير خضر الدلو من سكان بيت لحم، والذي يقضي اعتقالاً إدارياً منذ 12 شهراً، وان الأسير إسلام جواريش من سكان مخيم عايدة، وعيسى عوض من سكان الخليل، ومحمود عياد من مخيم الدهيشة يقبعون في الاعتقال الإداري منذ 18 شهراً.يذكر أن 450 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية على إختلاف مستوياتها منذ 15/2/2018، تنديدا بهذه السياسة التي باتت مسلطة على رقاب المئات من الفلسطينيين، تحت مسمى الملف السري.

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