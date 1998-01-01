ويل سميث : نيمار ممثل محترف !

وكالات / سما /

صرح الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث بأن نيمار دا سيلفا نجممنتخب البرازيل، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ممثل محترف، مشيرًا في الوقت نفسه بأن نيمار يعد من لاعبيه المفضلين دائمًا.

وتواجد نيمار دا سيلفا مع منتخب بلاده البرازيل في منافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية، ولكن السيليساو خرج من دور ربع النهائي على يد منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

ولم يقدم نيمار دا سيلفا المستوى المنتظر منه مع منتخب بلاده، وتعرض لانتقادات عديدة بسبب كثرة وقوعه على أرضية الملعب، وإدعائه الإصابة في أكثر من مرة.

وتحدث ويل سميث في مؤتمره الصحفي كونه أحد المشاركين في الأغنية الرسمية للمونديال الروسي عن نيمار دا سيلفا قائلاً “لقد عشت سنوات عديدة في البرازيل، وأحب المنتخب البرازيلي”.

وأضاف “تربطني علاقة مميزة للغاية مع نيمار، نحن كنا حرفيًا في المدينة ذاتها، وحاولنا الالتقاء ببعضنا البعض عشرات المرات، ولكن لم نتقابل هناك، نيمار ممثل محترف صدقوني”.

وتابع “نيمار يعتبر من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، عندما كنت صغيرًا فإن كل شييء كان يتمحور حول بيليه فقط، لذلك المنتخب البرازيلي له مكانة خاصة في قلبي”.

وأكمل “قلبي يعشق البرازيل والبرازيليين، لقد عملت هناك فترة طويلة”.