صورة.. هازارد يودع الأكل الصحي بعد برونزية كأس العالم !

وكالات / سما /

يرشح الكثيرون إيدين هازارد للفوز بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2018، بعد الأداء القوي الذي قدمه في المونديال مع منتخب بلجيكا، الذي حقق المركز الثالث واستلم نجومه الميدالية البرونزية بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-0) في أخر مباراة للبلدين

تقف أسباب كثيرة وراء تألق هازارد في الفترة الأخيرة سواء مع بلجيكا أو ناديه تشيلسي الإنجليزي، مثل الموهبة والتدريب والنظام الغذائي الصحي، الذي يساعده للحفاظ على لياقته ووزنه المثالي بعيدا عن أي دهون في الجسد.

بعد انتهاء المونديال، تبدأ الأجازة بالنسبة إلى هازارد، لا تدريب ولا استيقاظ مبكر ولا مباريات، وأيضا لا نظام غذائي صحي.

التقط أحد زملاء هازارد صورة له داخل غرفة اللاعبين بعد مباراة إنجلترا، ويظهر نجم تشيلسي الإنجليزي مندمجا في تناول “ساندوتش” مليء بالسعرات الحرارية، وكأنه كان يشعر بالحرمان بسبب منع تناول أي طعام من الوجبات السريعة بالذات.

كان هازارد أثار جدلا حول مستقبله الاحترافي مع تشيلسي، عندما قال إن الوقت حان لخوض تجربة جديدة في كرة القدم، وإذا أراد ناديه رحيله فالجميع يعلم أين ستكون وجهته المقبلة، قاصدا ريال مدريد الإسباني.





