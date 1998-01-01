توريس بعد انتقاله إلى الدوري الياباني: أتمنى اللعب ضد إنييستا

وكالات / سما /

تمنى المهاجم الإسباني العملاق فرناندو توريس لاعب نادي أتلتيكو مدريد السابق، مواجهة مواطنه أندريس إنييستا في بطولة الدوري الياباني، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى اجان توسو الياباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدث فرناندو توريس في المؤتمر الصحفي بتقديمه لاعباً في اجان توسو الياباني قائلاً: “إنييستا لاعب كبير للغاية وصديق رائع، كنا معاً منذ الصغر ورحلنا في نفس العام من بطولة الليجا عقب التتويج بالكثير من البطولات، وذهبنا إلى اليابان التي أظهرت لنا الكثير من الحب والتقدير”.

وأضاف: “شيء رائع للغاية التواجد بالقرب من أصدقائك، وهناك تشابه كبير بيني وبين إنييستا في التفكير، فقد قررنا الانتقال إلى الدوري الياباني من أجل أشياء متشابهة، وسوف أرتدي القميص رقم 9 والذي اعتدت على ارتدائه”.

“أردت أن أستمتع بأيامي الأخيرة في ساجان توسو ولدي الوقت للتفكير في أفضل الأشياء بالنسبة لي ولعائلتي ، لقد كان قرارًا مدروسًا للغاية..” وقال توريس في مؤتمر تقديمه لاعبا جديدا للنادي الياباني.

ويمتلك الدولي الإسباني السابق فرناندو توريس البالغ من العمر 34 عاماً، مسيرة رائعة للغاية في عالم كرة القدم، بعد حصد الكثير من البطولات مع أندية تشيلسي وليفربول وأتلتيكو مدريد.