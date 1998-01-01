وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا جارديان” الإنجليزية صباح اليوم الأحد عن أفضل 11 لاعب شاب في كأس العالم 2018 الذي سينتهي فعالياته بشكل رسمي مساء اليوم.

وسيلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الصعب منتخب كرواتيا بنهائي كأس العالم 2018 المقام حاليًا على الأراضي الروسية.

وتألق في هذه البطولة المميزة العديد من اللاعبين الشباب الذي ينتظر منهم الكثير في قادم السنوات سواء مع منتخبات بلادهم مع أو فرقهم.

وقامت صحيفة “ذا جارديان” بعمل تشكيلة مثالية من هؤلاء اللاعبين الذي شهدت تواجد ثلاثة من منتخب أوروجواي وهم توريرا، وبينتاكور، وخيمينيز، بالإضافة إلى لاعبين من منتخب فرنسا وهو كيليان مبابي، وبافارد، بينما لم يتواجد أي لاعب من كرواتيا في هذه التشكيلة.

وجاءت التشكيلة المثالية الخاصة بالجارديان كالتالي :

حراسة المرمى : أوزوهو ” منتخب نيجيريا ”

خط الدفاع : ياري مينا “منتخب كولومبيا“، خيمينيز “منتخب أوروجواي”، أكانجي “منتخب سويسرا”

خط الوسط : بافارد “منتخب فرنسا”، بينتاكور “منتخب أوروجواي“، توريرا “منتخب أوروجواي”، ثيو هيرنانديز “منتخب فرنسا”

خط الهجوم : لوزانو هيرفينج “منتخب المكسيك”، كيليان مبابي “منتخب فرنسا”، رحيم ستيرلينج “منتخب إنجلترا”