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هيئة الأسرى: الأسيران خضر الدلو وسليم رجوب يعلقان إضرابهما عن الطعام

الأحد 15 يوليو 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، اليوم الأحد أن الأسيران خضر الدلو وسليم رجوب علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد وعودات من إدارة السجون، بأن تكون القرارات الإدارية الصادرة بحقهما حاليا قرارات نهائية (جوهري).

وقال عكة، أن الاسيران بدءآ إضرابهما قبل نحو 10 أيام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، الى جانب كل من الأسرى محمود عياد وإسلام جواريش وعيسى عوض اللذين لا زالو يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجن عوفر.  

ولفت عكة، أن الأسير سليم الرجوب من مدينة الخليل، صدر بحقه قرارين إداريين مدة كل منهما ستة شهور ، والأسير خضر الدلو من سكان بيت لحم، والذي يقضي اعتقالاً إدارياً منذ 12 شهراً.

 كما ان الأسير إسلام جواريش من سكان مخيم عايدة، وعيسى عوض من سكان الخليل، ومحمود عياد من مخيم الدهيشة يقبعون في الاعتقال الإداري منذ 18 شهراً.

يذكر أن 450 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية على إختلاف مستوياتها منذ 15/2/2018، تنديدا بهذه السياسة التي باتت مسلطة على رقاب المئات من الفلسطينيين، تحت مسمى الملف السري.

#هيئة الأسرى #اضراب عن الطعام

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