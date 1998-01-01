ابو هولي: تعليمات واضحة من الرئيس عباس لتخفيف معاناة اللاجئين في الشتات

غزة / سما/

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان القيادة الفلسطينية تولي اهتماما خاصا للاجئين الفلسطينيين في الشتات وخاصة في لبنان وسوريا .

واضاف د. ابو هولي خلال لقائه صباح اليوم بأمين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان ابو اياد شعلان ان هناك تعليمات واضحة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس العمل بكل الامكانات المتاحة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في المخيمات.

واشار الى ان قضية اللاجئين تتعرض لمؤامرة امريكية- اسرائيلية لتصفيتها من خلال انهاء عمل وكالة الغوث الدولية لافتا الى ان الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة تحمل بعدا سياسيا في ظل استمرار الضغوط الامريكية على الدول المانحة وعلى الدول الاعضاء في الامم المتحدة الت حالت دون تمرير طلب الدول الاعضاء من تخصيص موازنة ثابتة لدعم ميزانية وكالة الغوث من الميزانية العادية من الأمم المتحدة .

وبحث د. ابو هولي خلال لقائه مع ابو اياد شعلان اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية والأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الوث ومدى انعكاسها على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان .

واضاف سنعمل على تخفيف معاناة اهلنا اللاجئين في لبنان وتوفير الحياة الامنة والكريمة مشددا على حرص منظمة التحرير الفلسطينية الحفاظ على امن وهدوء المخيمات وعدم السماح لأي اطراف معادية لحقوق شعبنا ولقضيته العادلة ان تعبث بأمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان .

وشدد على ان منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بموقفها المبدئي بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل مشددا على ان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم غير قابل للمساومة او المقايضة .

واوضح د. ابو هولي ان دائرة شؤون اللاجئين تعمل في اطار استراتيجيتها الى استنهاض عمل اللجان الشعبية في مخيمات الوطن والشتات لتكون رافعة لقضية اللاجئين الفلسطينيين ولحقهم العادل في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام طبقا للقرار 194 .

ومن جهته اكد ابو اياد شعلان على ان اللجان الشعبية في المخيمات تعمل بكل طاقاتها لمعالجة قضايا المخيمات في لبنان والحفاظ على امنه واستقراره .

وشدد على ان اللجان الشعبية ستقف في وجه المؤامرة الامريكية الاسرائيلية وفي وجه صفقة القرن التي تستهدف القدس واللاجئين .

وعلى صعيد اخر التقى الدكتور ابو هولي بمدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض وكادر الدائرة واطلعهم على زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية لسوريا ونتائج هذه الزيارة .

واكد على ضرورة تعزيز العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع اللجان الشعبية بما يصب في تخفيف معاناة اللاجئين في لبنان ومواجهة المؤامرات التي تحاك على قضية اللاجئين .

وعلى هامش زيارة وفد المنظمة الى لبنان التقى الدكتور ابو هولي مجموعة عائدون للدفاع عن حق العودة في العاصمة اللبنانية بيروت وكان الدكتور ابو هولي التقى بمجموعة عائدون في العاصمة السورية دمشق على هامش زيارة وفد المنظمة لسوريا .

وأكد د. أبو هولي أن مجموعة عائدون لها دور هام وطليعي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز الترابط بين أبناء المخيمات الفلسطينية في الشتات خاصة في سوريا ولبنان

وأشاد د. ابو هولي بأنشطة وفعاليات مجموعة عائدون في المخيمات الفلسطينية في الشتات وكذلك بأبحاثها العلمية واصداراتها المختصة باللاجئين الفلسطينيين التي وصفها بالمهمة والقيمة

واتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك من أجل النهوض بقضية اللاجئين واستنهاض كافة الطاقات والجهود لتشكيل رأي عام دولي ضاغط على حكومات دولهم تدعم حقوق شعبنا المشروعة في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في لقرار 194 وتقرير مصير واقامة دولته المستلقة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس .

يشار الى ان وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد ويضم كلا من عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور احمد ابو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين والدكتور واصل أبو يوسف وصل مساء يوم الجمعة العاصمة اللبنانية بيروت بعد انتهاء زيارتهم لسوريا .

وشارك وفد المنظمة لحظة وصوله في المهرجان السياسي الذي اقيم في مخيم الرشيدية يوم امس السبت بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- اقليم لبنان، تأييدا لمواقف الرئيس محمود عباس في مواجهة المؤامرة الكبرى على مشروعنا الوطني، وتمسكاً بحقوقنا في الحرية والعودة والاستقلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.