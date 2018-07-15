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الخضري يدعو المجتمع الدولي للانتقال لخطوات عملية لتغيير الواقع الإنساني المتدهور في غزة

الأحد 15 يوليو 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يدعو المجتمع الدولي للانتقال لخطوات عملية لتغيير الواقع الإنساني المتدهور في غزة



غزة / سما/

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن معاناة قطاع غزة الانسانية والاقتصادية تتفاقم في ظل العدوان وتشديد الحصار الإسرائيلي.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 15-7-2018 أنه من "غير المقبول وخطير جداً أن يبقى مليوني فلسطيني يعيشون في غزة تحت القصف والعدوان والحصار".

ودعا الخضري إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن الحصار الممتد لأحد عشر عاماً، وذلك من خلال العمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة، حيث يزيد عدد العاطلين عن العمل في صفوف العمال عن ٣٠٠ ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بالانتقال من مربع رصد الحالة الانسانية في غزة، وإصدار تقارير عن صعوبة الوضع الانساني، إلى مربع اتخاذ خطوات عملية مؤثرة في تغيير هذا الواقع الانساني الخطير والذي يتفق الجميع على توصيفه، وتبقى الحلول العملية المطلوب الإسراع في تنفيذها.

وناشد الخضري، السيد نيكولاي ملادينوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمتابع بشكل حثيث لخطورة الأوضاع الانسانية والاقتصادية ببذل مزيد من الجهود لتجاوز أزمات غزة التي تتفاقم كل يوم بشكل خطير ومتسارع بسبب الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير إنساني.

وشدد على أن رفع الحصار عن غزة هو البوابة الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي، وتجاوز الأزمات الانسانية.

وأشار الخضري إلى تراجع القدرة الشرائية، وكساد الأسواق، وتُوقف عجلة الصناعة وإعادة الاعمار، وتُكبد القطاع الصناعي والتجاري خسائر فادحة، بسبب احتجاز البضائع لدى الاحتلال الاسرائيلي الذي يرفض إدخالها إلى غزة مع التشديد الجديد على معبر كرم ابو سالم".

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