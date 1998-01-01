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المرأة العاملة تنفد ورشة عمل بعنوان "إدارة الضغوط النفسية"

الأحد 15 يوليو 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل بعنوان ” ادارة الضغوط النفسية ” في مقر تجمع عائلات فلسطين في منطقة غرب غزة بحضور 21 مشارك/ة من كلا الجنسين .


ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة ورش ولقاءات برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية ، حيث تهدف للمساهمة في تحسين الصحة النفسية للنساء في المجتمع الفلسطيني ومناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات . 


عرضت الاخصائية في برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة : هداية أبو الهوي أهداف وبرامج الجمعية المختلفة التي تسعى لتمكين النساء وتقويتها على الصعيد النفسي والمجتمعي والشخصي . 


من جهتها تطرقت الأخصائية عن تعريف المشاركين/ات عن مفهوم الضغط النفسي وماهيته وعلى أبرز أعراضه، وكيفية الوقاية منه ، بالإضافة إلى مناقشتهم/ن ورفع الوعي بآليات التخفيف من الضغوطات النفسية وتعليم المشاركين/ات بعض الأدوات التي تساهم في الحد من الضغوطات النفسية .


ومن الأساليب المستخدمة في الورشة الحوار والنقاش والتفاعل بين المشاركين/ات في وضع الرأي والرأي الأخر من كلا الجنسين لتقريب وجهات النظر بين المشاركين/ات . 
وتم التأكيد من خلال الورشة أن استخدام الانترنت يزيد الضغوطات النفسية ،ويترتب عليه تفكك أسري وطلاق عاطفي ومشاكل زوجية .


وتحدثت الاستاذة بكرية أبو العوف مسئولة ملف المرأة في تجمع عائلات فلسطين ، عن شكرها لطاقم جمعية المرأة العاملة في تنفيذ أنشطة هدفها تخفيف حدة الضغوط النفسية ، وأكدت على تواصل الشراكة والتنسيق المستمر 


وفي هذا الاطار أوصي المشاركين/ات بعقد سلسة من ورش التوعوية الهادفة المثرية ، للتخفيف من حدة الضغوط النفسية في ظل استمرار الأزمة والحصار والعقوبات على قطاع غزة .

#المرأة العاملة #الضغوط النفسية

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