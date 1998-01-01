ما هي الوصايا التي أرسلها نتنياهو عبر "الهاتف" لوزراء الكابينت خلال التصعيد على غزة؟

عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مجموعة من الوصايا، التي أوصى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزراء الكابينت خلال جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن هذه الوصايا، أرسلها نتنياهو عبر الهاتف النقال، الى أعضاء الكابينت بالأمس السبت، حول كيفية التعامل الإعلامي مع التصعيد على غزة.

وقالت القناة العبرية، إن هدف هذه الوصايا، هو تركيز الحديث مع وسائل الإعلام على تضخيم الضربات الإسرائيلية بقطاع غزة والقول بأنها الأقسى منذ الحرب الأخيرة مع تفصيل للأهداف النوعية التي جرى استهدافها.

وبحسب القناة العبرية، جاء في هذه الوصايا، ضرورة التركيز على استعداد الجيش لعدة سيناريوهات وأن قوة الرد ستزيد مع الوقت طالما اقتضت الحاجة، وأن حركة حماس هي المسؤولة عن كل ما يصدر من عمليات من قطاع غزة.

ووفقا للقناة الثانية، تضمنت هذه الرسائل، الحديث عن ان ما تقوم به حماس، هو انتهاكا صارخاً للسيادة الإسرائيلية، وتعريضاً لحياة المواطنين الإسرائيليين للخطر بالإضافة لجنود الجيش، وأن السياسة الإسرائيلية واضحة وهي تدفيع الثمن باهظاً لمن يحاول المس بالأمن الإسرائيلي

كما جرى التركيز على إظهار حركة حماس بمظهر المحبط الفاشل والتي فقدت جميع أوراق ضغطها وتحتجز سكان القطاع كرهائن وأنها تقوم بإفشال الجهود الإنسانية وأن إرهابها هو السبب في إغلاق معبر كرم أبو سالم .