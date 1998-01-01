استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة

غزة/سما/

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة: شهيدين ارتقيا واصيب ثالث بجراح حرجة قرب برج الوحدة وسط غزة صباح اليوم، دون ان يحدد سبب ذلك.

واعلن القدرة انه تم التعرف على هوية الشهيدين وهما: احمد منصور حسان 35 عام و نجله الطفل لؤي حسان 13 عام

وبحسب مصادر محلية فإن انفجارًا كبيرًا سمع دويه غرب مدينة غزة، وتبين أنه ناجم عن انفجار وقع في منزل بجوار برج الشفاء.

وذكرت مصادر في غزة أن الشهيد أحمد منصور هو قائد الوحدة الصاروخية بكتائب شهداء الاقصى مجموعات الشهيد ايمن جودة.

ولم يعرف بعد أسباب الانفجار فيما إذا كان ناجم عن غارة إسرائيلية أم أنه لأسباب أخرى.