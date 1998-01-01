جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة

الأحد 15 يوليو 2018 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة



غزة/سما/

 اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة: شهيدين ارتقيا واصيب ثالث بجراح حرجة قرب برج الوحدة وسط غزة صباح اليوم، دون ان يحدد سبب ذلك.

واعلن القدرة انه تم التعرف على هوية الشهيدين وهما: احمد منصور حسان 35 عام و نجله الطفل لؤي حسان 13 عام

وبحسب مصادر محلية  فإن انفجارًا كبيرًا سمع دويه غرب مدينة غزة، وتبين أنه ناجم عن انفجار وقع في منزل بجوار برج الشفاء.

وذكرت مصادر في غزة أن الشهيد أحمد منصور هو قائد الوحدة الصاروخية بكتائب شهداء الاقصى مجموعات الشهيد ايمن جودة.

ولم يعرف بعد أسباب الانفجار فيما إذا كان ناجم عن غارة إسرائيلية أم أنه لأسباب أخرى.

#شهيدين #انفجار داخلي

أخبار ذات صلة

القسام

استشهاد قائد قسامي متاثرا بجراحه اثر انفجار عرضي برفح

الشهيد محمد فتحي جنيد

استشهاد قسامي إثر انفجار عرضي في جباليا شمال قطاع غزة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

سرايا القدس تعلن النفير العام في أعقاب استشهاد عدد من مقاتليها بينهم قائد لواء الوسطى ونائبه

توفيق أبو نعيم

اللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن بغزة .. بطاقة تعريفية ‎

استشهاد أحد مقاومي القسام في انهيار نفق بغزة

الأكثر قراءة اليوم

صور.. شهيدان واصابة العشرات باستهداف مبنى المكتبة الوطنية بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة

مصادر لـ"سما": التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين غزة واسرائيل بدءا من السابعة من مساء اليوم

" محدث" : اصابات في قصف الاحتلال لغزة وسقوط 70 صاروخا في محيط مستوطنات القطاع

جون كيري لترامب: فضحتنا يا رجل.. ودمّرت سُمعتنا في العالم بشكل مُطَّرِد

يديعوت: في المواجهة القادمة سيعيد الجيش احتلال غزة و إسقاط حكم حماس

اسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد ضد غزة

نتنياهو مهددا ..سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر،واذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

الموظفون والرواتب والسلاح.. ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد "حماس"؟

قصف غزة -ارشيفية

هدوء حذر يخيم على غزة بعد إعلان حماس والجهاد الاسلامي التهدئة

جيش الاحتلال - ارشيفية

"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الإسلامي توافق على التهدئة مع اسرائيل بدءاً من الثامنة مساءً استجابة لوساطة مصرية

نتنيتاهو- ارشيف

نتنياهو مهددا ..سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر،واذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً