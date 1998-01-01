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وزير اسرائيلي : إملاء حماس علينا وقف إطلاق النار خطأ فادح

الأحد 15 يوليو 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : إملاء حماس علينا وقف إطلاق النار خطأ فادح



القدس المحتلة / سما /

قال وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينت، اليوم السبت إن "إن المعادلة التي تقول أنه بعد شهرين من الحرائق ومئات الصواريخ على سكان غزة تملي علينا حماس وقف إطلاق النار هو خطأ فادح".

وأضاف في تغريدة على تويتر " وضحت ذلك منذ شهرين ضبط النفس يولد تصعيد، من يضبط نفسه عن فعل شيء ضد انتهاك سيادتنا والامتناع عن فعل أساسي هو يدفع الى استمرار حرب الاستنزاف".

يشار الى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات من الصواريخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، رداً على غارات شنها جيش الاحتلال على مواقع متفرقة في القطاع.

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