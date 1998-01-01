"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

رام الله / سما /

كشف موقع "واللا" العبري عن أن الكتيبة 166 في جيش الاحتلال الاسرائيلي ستجري الأحد تدريباً كبيراً هو الأول من نوعه على احتلال مدينة غزة، وسيشارك في هذا التدريب وحدات قتالية راجلة وسلاح الهندسة والمدفعية إلى جانب الدبابات.

وقال مصدر عسكري اسرائيلي أن قائد المنطقة الجنوبية اجتمع مساء السبت مع رئيس بلدية بئر السبع، حيث من المتوقع أن يجري التدريب في القرى البدوية المحيطة بالمدينة وببعض أحياء بئر السبع ذاتها.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال ينظر بأهمية بالغة إلى هذا التدريب، حيث سيتم التدريب فيه على القتال فوق الأرض وتحتها وعلى التعامل مع الألغام والخلايا المنتشرة في الشوارع. مشيراً إلى أن احتلال مدينة غزة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، هو أحد السيناريوهات المطروحة حالياً أمام رئاسة الأركان في جيش الاحتلال.