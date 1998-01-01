الحكومة تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

رام الله / سما /

طالبت حكومة الوفاق الوطني، بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على اهلنا وأرض وطننا في قطاع غزة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحافي مساء اليوم السبت: "إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، من اجل ضمان وقف العدوان".

وشدد المحمود على "أن سلطات الاحتلال تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع الى مزيد من التصعيد وملاحقة المواطنين العزل وإراقة دماء المتظاهرين السلميين واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين، في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على أبناء شعبنا في القطاع".

وجدد مطالبته دول العالم بـ "تحرك استثنائي فوري وعاجل لوقف التصعيد الخطير وحقن دماء الأبرياء والعمل من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في بلادنا والمنطقة والعالم، وهو ما يسعى اليه شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته".