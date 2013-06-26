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جيش الاحتلال يقرر إجراء مناورات عسكرية عاجلة في كافة أرجاء الدولة العبرية حتى نهاية الأسبوع

السبت 14 يوليو 2018 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر إجراء مناورات عسكرية عاجلة في كافة أرجاء الدولة العبرية حتى نهاية الأسبوع



غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيليعن بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تبدأ المناورات غداً الأحد وتستمر أسبوعاً كاملاً.

وذكر الناطق بلسان الجيش أن حركة نشطة لقوات الجيش ستنجم عن هذه المناورات، مشيرا إلى أن لا علاقة لها بالتصعيد على الجبهة الجنوبية، حيث كانت معدة سلفاً ضمن خطة التدريبات السنوية للجيش.

وتشهد الأوضاع في قطاع غزة توترا شديدا جراء شن قوات الاحتلال عدة غارات طالت أهداف مدنية مختلفة في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة 15 آخرين، فيما ردت المقاومة بقصف المستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات الصواريخ.

#جيش الاحتلال #مناورات عسكرية

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