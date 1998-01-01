"حماس" تؤكد : لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

غزة / سما /

حملت حركة (حماس) على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا التصعيد ونتائجه واستمرار هذه الحماقات".

وقال برهوم في تصريح صحافي مساء اليوم السبت: "نؤكد أن المقاومة الباسلة ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها تجاهه والدفاع عنه والتصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات، وعلى العدو الإسرائيلي أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا".

واضاف : "رد المقاومة على التصعيد الإسرائيلي يؤكّد أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة بكل قوة على العدو الإسرائيلي".

واوضح "ان الاحتلال يستهدف أطفال غزة وقد تعمد قتل الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل، ما يكشف حجم جرائمه ووحشيته وأنه أخذ على عاتقه نقل معركته مع أطفال غزة بعدما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة".