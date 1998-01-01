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أيزنكوت: سنواصل موجة الهجمات على غزة

السبت 14 يوليو 2018 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيزنكوت: سنواصل موجة الهجمات على غزة



القدس/سما/

اجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال غادي أيزنكوت، اليوم السبت، جلسة تقدير موقف مع فرقة غزة، للاطلاع على آخر مستجدات التصعيد مع غزة.

ووفقا لموقع واللا العبري، شارك في جلسة تقدير الموقف كل من ضابط ركن العمليات بجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أهرون حليفا وقائد فرقة غزة العميد يهودا فوكس وقائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي هليفي.

هذا واطلع أيزنكوت خلال جلسة تقدير الموقف على مدى جهوزية القوات، كما درس مع القادة مدى الحاجة العملياتية لحشد القوات من أجل تعزيز فرقة غزة.

وفي السياق ذاته أفادت قناة كان العبرية أن رئيس أركان الجيش  أكد قائلاً  أنه: "لم يعد هناك احتواء لإطلاق الصواريخ من غزة، سنواصل موجة الهجمات ، ما لم تكن هناك حركة سياسية ستوقفها في الساعات القادمة

وقال يوسي يهوشع نقلا عن  مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: الشرط لوقف إطلاق النار ضد حماس هو وقف إرهاب الطائرات الورقية وليس فقط وقف إطلاق الصواريخ

وذكرت القناة العاشرة العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: يجرى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات منتظمة منذ ساعات الليل مع وزير الجيش ورئيس الأركان وكبار المسؤولين الأمنيين، وتقرر شن عملية هجومية ضد العدوان من غزة، سوف تزيد إسرائيل من القوة حسب الحاجة

#ايزنكوت #حرب #تصعيد

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