جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان الرعاية الصحية: مراكزنا الطبية جاهزة لأي ظرف طارئ جراء التصعيد الإسرائيلي على غزة

السبت 14 يوليو 2018 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكد اتحاد لجان الرعاية الصحية، اليوم السبت، جاهزية مراكزه الطبية للتعامل مع الظروف الطارئة جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال الاتحاد إن كوادره الطبية جاهزة للتعامل مع جميع الحالات، وذلك إلى جانب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف الاتحاد: إنه من الضروري أن يتم العمل وفق غرفة تنسيقية مشتركة مع كافة المؤسسات الصحية الرسمية والأهلية منها، وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين في ظل الاستهدافات المستمرة.

وأشار الاتحاد إلى خطورة نقص الأدوية التي يعاني منها على غرار مسيرات العودة، وكذلك المسلتزمات الطبية التي يمكن استخدامها في الظروف الطارئة.

وناشد الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري من أجل وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، وكشف جرائمه بحق المدنيين.

#حرب #غزة #تصعيد

أخبار ذات صلة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر مصرية: السلطة مترددة في تحمل مسؤولياتها بغزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

نبيل ابو ردينة

الرئاسة تطالب بتدخل أمريكي لوقف "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي

غزة -ارشيفية

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

مواجهات- ارشيف

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

السنوار وهنية

بحضور هنية والسنوار .. اجتماع طارئ بين حماس والفصائل اليوم بغزة

القدس

في اعقاب اجتماع طارئ اليوم.. الامم المتحدة تطالب أمريكا بإلغاء قراراتها بشأن القدس

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ

﻿ترجيحات إسرائيلية: 2018 عام نضوج مفاجأة حماس الجديدة

" محدث" : اصابات في قصف الاحتلال لغزة وسقوط 70 صاروخا في محيط مستوطنات القطاع

جون كيري لترامب: فضحتنا يا رجل.. ودمّرت سُمعتنا في العالم بشكل مُطَّرِد

يديعوت: في المواجهة القادمة سيعيد الجيش احتلال غزة و إسقاط حكم حماس

ترودو يقبّل زوجة رئيس وزراء بلجيكا ويثير جدلا (فيديو)

فيديو: سعودية منقبة تقتحم خشبة المسرح وتحتضن ماجد المهندس

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الإسلامي توافق على التهدئة مع اسرائيل بدءاً من الثامنة مساءً استجابة لوساطة مصرية

نتنيتاهو- ارشيف

نتنياهو مهددا ..سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر،واذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً

قصف

صور.. شهيدان واصابة العشرات باستهداف مبنى المكتبة الوطنية بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة

مصادر لـ"سما": التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين غزة واسرائيل بدءا من السابعة من مساء اليوم

حرب

اسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد ضد غزة