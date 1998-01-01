لجان الرعاية الصحية: مراكزنا الطبية جاهزة لأي ظرف طارئ جراء التصعيد الإسرائيلي على غزة

غزة/سما/

أكد اتحاد لجان الرعاية الصحية، اليوم السبت، جاهزية مراكزه الطبية للتعامل مع الظروف الطارئة جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال الاتحاد إن كوادره الطبية جاهزة للتعامل مع جميع الحالات، وذلك إلى جانب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف الاتحاد: إنه من الضروري أن يتم العمل وفق غرفة تنسيقية مشتركة مع كافة المؤسسات الصحية الرسمية والأهلية منها، وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين في ظل الاستهدافات المستمرة.

وأشار الاتحاد إلى خطورة نقص الأدوية التي يعاني منها على غرار مسيرات العودة، وكذلك المسلتزمات الطبية التي يمكن استخدامها في الظروف الطارئة.

وناشد الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري من أجل وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، وكشف جرائمه بحق المدنيين.