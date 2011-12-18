ضابط اسرائيلي رفيع: حماس ستندم ندما كبيرا في حال قررت توسيع مدي نيرانها

القدس/سما/

قال ضابط رفيع في سلاح الجو الاسرائيلي مساء اليوم السبت بأن حماس أطلقت منذ بداية التصعيد ليلة أمس السبت حتى اللحظة 90 صاروخ وقذيفة تجاه المستوطنات الاسرائيلية ، حيث نجحت الدفاعات الجوية الاسرائيلية باعتراض 20 صاروخ فقط من التسعين صاروخا .

ووفقا لموقع واللا العبري فقد أكد الضابط الرفيع في سلاح الجو بأن حماس تستهدف المستوطنات والمقرات العسكرية التابعة للجيش الاسرائيلي المنتشرة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة .

وأضاف الضابط بأن منظومة الدفاعات الجوية الاسرائيلية على حدود غزة في حالة تأهب واستنفار عالية تعتبر الأكبر منذ انتهاء عام 2014 ، حيث أن سلاح الجو الاسرائيلي يستعد لسيناريو توسيع مديات النيران من قبل حماس من خلال ضرب الصواريخ على اهداف في عمق الجبهة الداخلية الاسرائيلية ، إلا أنه نوه بأن حماس ستندم ندما كبيرا في حال قررت توسيع مدي نيرانها ، حيث أن الرد سيكون عنيفا للغاية على حد زعمه .