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صاروخ على كنيس في سديروت وصافرات الانذار تصل أشكلون

السبت 14 يوليو 2018 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخ على كنيس في سديروت وصافرات الانذار تصل أشكلون



القدس/سما/

دوت صافرات الانذار قبل قليل في عدد من مستوطنات غلاف غزة بما في ذلك سديروت ، حيث أن الصافرات دوت أيضا للمرة الأولى منذ بداية التصعيد ليلة أمس السبت في أشكلون .

ووفقا لموقع القناة العبرية الثانية فقد طلب الجيش من سكان المستوطنات القريبة من الحدود مع قطاع غزة بما في ذلك أشكلون وزيكيم وكرميا وكلية سفير من البقاء بالقرب من الأماكن الامنة والمحصنة  .

وفي ذات السياق سقط قبل قليل صاروخ على كنيس في سديروت ، حيث أصابه بشكل مباشر الأمر الذي أدى إلى وقوع اضرار مادية جسيمة في مبنى الكنيس ، وإصابة ثلاثة اشخاص على الأقل بجراح مختلفة وإصابة أخرين بالهلع حتى اللحظة .

#صاروخ #احتلال #القدس

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