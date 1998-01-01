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اصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال مواجهات في بيت أمر بالخليل

السبت 14 يوليو 2018 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات برصاص الاحتلال والاختناق خلال مواجهات في بيت أمر بالخليل



الخليل/سما/

 أصيب، اليوم السبت، مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بالمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

واندلعت المواجهات في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر عقب تشييع الشهيد رامي صبارنه، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الشبان، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي نقلا لتلقي العلاج في مستشفيات مدينة الخليل.

كما أصيب أن العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، عولجوا جميعا من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر في البلدة، كما قمعت قوات الاحتلال الشبان مستخدمة سيارة المياه العادمة.

#اصابات #احتلال

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