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اسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد ضد غزة

السبت 14 يوليو 2018 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد ضد غزة



القدس/سما/

أكدت القناة 20 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "إسرائيل" رفضت طلب من جمهورية مصر العربية بوقف التصعيد ضد قطاع غزة.

ووفقاً للقناة "الإسرائيلية" فإن مصادر مصري قالت لها: "إن هناك جهود مصرية لإقناع "إسرائيل" والمقاومة في غزة لوقف التصعيد، إلا أن "إسرائيل" رفضت الطلب المصري في المرحلة الحالية.

يُشار إلى أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء اصابتهم بشظايا الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" بعد ظهر اليوم السبت على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فيما ردت فصائل المقاومة على الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال بعشرات القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات محدثة أضراراً مادية في منازل ومركبات المستوطنات.

كما أفادت مواقع الاحتلال "الإسرائيلي" أن الطيران الحربي استهدف أكثر من 40 هدفاً في قطاع غزة، مبينة أن المقاومة في غزة أطلقت نحو 60 قذيفة صاروخية اعترضت القبة الحديدية منها 10 قذائف صاروخية فقط.

 
#القدس #حرب #غزة #مصر #مصالحة

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