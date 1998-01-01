وزارة العمل تطلق حملة تفتيشية توعوية على عمل الأحداث والأطفال

رام الله / سما /

أطلقت وزارة العمل- الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، حملة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في كافة محافظات الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن هذه الحملة تأتي ضمن حملات الوزارة المستمرة لزيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل، وتنظيم عمل الأحداث، والحد من عمل الأطفال، وتفعيل دور الحماية للفئات الخاصة، وكذلك حرصا من الوزارة على رفع الوعي ومراقبة الالتزام بقانون العمل الفلسطيني لجهة تشغيل الأحداث، ومنع عمل الأطفال.

يذكر أن عمالة الأطفال تنشط خلال العطلة الصيفية خاصة بين طلبة المدارس، ما قد يعرضهم للاستغلال والعمل في شروط وظروف غير لائقة.