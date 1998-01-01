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الرئيس عباس يجتمع مع بوتين

السبت 14 يوليو 2018 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يجتمع مع بوتين



رام الله/سما/

اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأطلع الرئيس نظيره الروسي على تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة، خاصة ما يحدث في الخان الأحمر شرق القدس، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير واقتلاع السكان الأصليين.

وأشاد الرئيس بالعلاقات الفلسطينية الروسية، مثمنا النجاح الباهر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد آخر من المسؤولين.

#عباس #بوتين

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