النضال الشعبى تدين العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة

رام الله / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العدواني الإسرائيلي المستمرعلى شعبنا الفلسطينى في قطاع غزة والذى شنته الطائرات الاسرائيلية منذ يوم امس واستهدف عدة مناطق في محافظات قطاع غزة وأن التصعيد يهدف للتغطية على جرائم الاحتلال التي ترتكب يومياً بحق أبناء شعبنا فى كافة اماكن تواجده وفى مسيرات العودة

وقالت الجبهة: " إن إسرائيل لن تحصد من عدوانها على غزة سوى الخيبة والفشل، ولن تجلب لمستوطنيها إلا مزيداً من فقدان الأمن، ولن تضيف لسجلها الأسود سوى صفحات جديدة من الانتهاكات وجرائم الحرب الجديدة بحق أهلنا وشعبنا".

وأكدت الجبهة أن العدوان الاسرائيلى على شعبنا الاعزل ما كان ليتم لولا الصمت الدولى والدعم الامريكى المنحاز للكيان الاسرائيلىوان الاحتلال مازال يستغل الصمت الدولي على جرائمه في ظل الغطاء الامريكي المعلن وتطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الاعزل الذين يتعرضون للقتل الممنهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله والدفاع عن حقوقه فى الحرية والاستقلال واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة وفق قرارات الامم المتحدة 194

هذاوطالبت الجبهة المجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذى يستهدف المدنيون العزل والأطفال والنساء والعمل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني