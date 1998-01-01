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يدلين يطالب باستعادة قوة الردع المتاّكلة

اصابة مواطنين بجراح في قصف لمنزل في خانيونس والاحتلال يطالب سكان غزة بالابتعاد عن مقار المقاومة

السبت 14 يوليو 2018 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة مواطنين بجراح في قصف لمنزل في خانيونس والاحتلال يطالب سكان غزة بالابتعاد عن مقار المقاومة



غزة / سما /

أصيب مواطنان بجراح متوسطة مساء اليوم السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الزر شرق القرارة إلى الشرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان  أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة الزر في محيط مدرسة المعري شرق القرارة ما أدى لوقوع اصابتين في صفوف المواطنين.

وأشار إلى الإصابات تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

يذكر أن طائرات الاحتلال استهدفت منذ فجر اليوم أكثر من 40 هدفاً في قطاع غزة فيما اطلقت المقاومة الفلسطينية ما يزيد عن 70 صاروخ وقذيفة هاون على مستوطنات غلاف غزة حتى الان.

من جهته طالب الناطق باسم جيش الاحتلال في رسالة الى سكان غزة  بالابتعاد عن اماكن ومواقع التنظيمات الفلسطينية او الاشخاص الذين لهم علاقة بالمقاومة زاعما انهم يعرضون حياتهم للخطر باقترابهم منهم .

من جهته قال رئيس مجلس ابحاث مجلس الامن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية الاسبق "عاموس يدلين" ان على اسرائيل اعادة قوة الردع التي تاكلت مقابل حماس بغزة دون الخوف من توسيع العمليات الحالية الى مواجهة اوسع. واضاف "رغم ان توجهنا الان الى الشمال الا ان قوة الردع في مواجهة حماس تاكلت ويجب اعادتها بكل ثمن".

#الاحتلال #قصف #اصابات #غزة

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