الشيوخي يؤكد انخفاض اسعار لحوم الأغنام قريبا بعد ارتفاعها الجنوني

رام الله / سما /

أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبا بعد ارتفاعها الجنوني .

وأشاد بجهود وانجازات حكومة الدكتور رامي الحمد الله و وزير وزارة الزراعة الدكتور سفيان سلطان وأركان وزارته وما توصلوا له من مضاعفة كميات الحصة السنوية المستوردة من الخراف لتصل من ( 25)الف رأس إلى( 50) الف رأس من الخراف بدون جمارك مما يزيد العرض ويقلل من التكلفة ويساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في فلسطين ويساعد على خفض السعر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن والمستهلك الفلسطيني .

وأضاف أن استيراد كميات مضاعفة من الخرفان والاغنام سوف ينعكس على كافة أنواع اللحوم الحمراء بانخفاض أسعارها قريبا بسبب زيادة العرض وانخفاض التكلفة وزيادة إعداد قطعان الأغنام والمواشي .

وأوضح الشيوخي ان قطعان الأغنام قد انخفضت إعدادها إلى حوالي النصف خلال الأعوام الماضية بسبب سيطرة الاحتلال على المناطق المسماة بمناطق c الخاضعة للسيطرة الأمنية الكاملة للاحتلال والتي كانت تشكل غالبية مساحات المناطق الرعوية الفلسطينية مما قلص أعداد الأغنام وقطعانها إلى حوالي النصف في ظل الطلب المتزايد طرديا مع زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب ونقص العرض وارتفاع اسعار الاعلاف ما ساهم إلى وصول أسعار الأغنام و اللحوم الحمراء إلى أسعار جنونية غير مسبوقة

وفي نفس الإطار كشفت وزارة الزراعة الفلسطينية لشاشة نيوز تمكنها من زيادة الكمية السنوية من الخراف المدرجة على بند القوائم السلعية الملحقة ببروتوكول باريس الاقتصادي من 25 ألف رأس لتصبح 50 ألفًا.

وأضاف مدير عام التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن في حديث خاص مع شاشة نيوز أن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى زيادة الكمية المسموح باستيرادها إلى 50 ألف رأس، حيث كانت حتى الاسبوع الماضي 25 ألف رأس سنوياً أو ما يعادل مليون كيلو غرام من اللحوم.

وأشار إلى أن هذه الكمية (الـ50 ألف رأس) معفية من الجمارك وتستخدم من أجل زيادة التوازن بين العرض والطلب في السوق الفلسطينية، مضيفا أن هذه الكمية هي الأداة الحكومية الوحيدة لسد الطلب.

وأوضح أن هذه الكمية ستساهم في سد العجز في العرض والطلب، وأن الأسعار بعد هذه الكمية ستنخفض، ما سيعود بالفائدة على المستهلك.

وقال أبو لبن إن مزارع الخراف تراجعت بشكل كبير خلال ال20 عاما الماضية، حيث كان يقدر عدد الخراف في فلسطين بـ مليون ونصف رأس، وقد تراجع الآن ليصل إلى 600 ألف فقط.

وأردف أن "هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها زيادة الكمية منذ قرابة 20 عامًا، وتأتي استجابة لتزايد الطلب في السوق على اللحوم الحمراء، لا سيما بظل ازدياد عدد السكان وانخفاض الكميات المرباة من الأغنام والماعز".

وأكد أن وزارة الزراعة تسعى من هذه الزيادة إلى المساهمة في الحفاظ على معطيات الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في السوق الداخلية.