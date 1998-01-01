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قناة عبرية تؤكد: جهود مصرية متواصلة لمنع أي تصعيد في غزة

السبت 14 يوليو 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تؤكد: جهود مصرية متواصلة لمنع أي تصعيد في غزة



القدس/سما/

 أعلنت القناة العبرية العاشرة اليوم السبت، أنّ جهود متواصلة لوقف التصعيد في الجنوب "قطاع غزة".

وأفادت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ "جهود واتصالات مصرية تجرى لوقف التصعيد في قطاع غزة".

وتواصل طائرات الاحتلال هجماتها واستهدافاتها ضد مواقع أمنية وعسكرية في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت قناة "ريشت كان" العبرية، أنّ قذيفة صاروخية أصابت حظيرة دجاج في المجلس الإقليمي أشكول والأضرار بسيطة.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى، أنّه منذ بداية التصعيد اليوم، تم إطلاق أكثر من 70 قذيفة صاروخية من غزة والقبة الحديدية اعترضت منها 12 فقط فيما تم مهاجمة 42 هدفا لحماس .

على صعيد متصل قالت وسائل اعلام عبرية ان رئيس الوزراء نتنياهو اطلع اعضاء حكومته على تطورات الاوضاع في جبهة غزة والسيناريوهات المتوقعة للتصعيد الحالي .

#مصر #غزة #تصعيد

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